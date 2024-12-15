В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Также сообщалось об активности вражеской тактической авиации.

В ряде областей в ночь на 15 декабря была объявлена воздушная тревога из — за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена тревога!" – говорится в сообщении.

Также сообщается об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Позже в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы баллистического вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Ивано-Франковской области ракета попала в дом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия готовится ударить "Орешником" по Украине.

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