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- Украина
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В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
В столице около 1:10 прозвучала сирена воздушной тревоги из-за опасности атаки баллистическими ракетами. В КМВА призвали граждан не откладывать и немедленно направляться к укрытиям.
В Киеве и ряде регионов в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога.
Как сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА), причиной явилась угроза вражеских ракетных ударов с применением баллистики.
Сирена прозвучала в столице примерно в 1:10.
«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет», — говорится в сообщении КМВА в официальном Telegram-канале.
В администрации отметили необходимость соблюдения мер безопасности и призвали киевлян не пренебрегать сигналами тревоги.
«Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги», — добавили в обращении.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 28 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.