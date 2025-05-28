В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога

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В Киеве и ряде регионов в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога.

Как сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА), причиной явилась угроза вражеских ракетных ударов с применением баллистики.

Сирена прозвучала в столице примерно в 1:10.

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«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет», — говорится в сообщении КМВА в официальном Telegram-канале.

В администрации отметили необходимость соблюдения мер безопасности и призвали киевлян не пренебрегать сигналами тревоги.

«Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги», — добавили в обращении.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 28 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.