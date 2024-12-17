В ряде областей раздается воздушная тревога: страну атакуют вражеские БПЛА

Враг снова атакует наше государство.
В ряде областей Украины утром 17 декабря прозвучала воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения для восточных, центральных и южных областей", – сообщили в ВСУ.
По состоянию на 07:50 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Полтавская
- Черкасская
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
- Одесская
Как информируют в Воздушных силах ВС Украины, фиксируются:
- скоростные цели в Херсонской области в направлении Николаевщины;
- баллистика на Кривой Рог;
- активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении;
- угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей;
- пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область;
- вражеский БпЛА в направлении Кривого Рога с северо-востока.
Впоследствии в ВСУ сообщили о движении вражеских БпЛА:
- БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – западный/северо-западный;
- БпЛА на западе Полтавщины, курс – северо-восточный:
- БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс – западный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный
Напомним, в воскресенье, 15 декабря, в значительной части Украины и в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
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