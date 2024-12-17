В ряде областей раздается воздушная тревога: страну атакуют вражеские БПЛА

Враг снова атакует наше государство.

В ряде областей Украины утром 17 декабря прозвучала воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения для восточных, центральных и южных областей", – сообщили в ВСУ.

По состоянию на 07:50 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Полтавская

Черкасская

Днепропетровская

Кировоградская

Донецкая

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Воздушная тревога 17 декабря

Как информируют в Воздушных силах ВС Украины, фиксируются:

скоростные цели в Херсонской области в направлении Николаевщины;

баллистика на Кривой Рог;

активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении;

угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей;

пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область;

вражеский БпЛА в направлении Кривого Рога с северо-востока.

Впоследствии в ВСУ сообщили о движении вражеских БпЛА:

БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – западный/северо-западный;

БпЛА на западе Полтавщины, курс – северо-восточный:

БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс – юго-западный;

БпЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс – западный;

БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный

Напомним, в воскресенье, 15 декабря, в значительной части Украины и в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

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