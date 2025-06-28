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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В ряде областей раздается воздушная тревога: в чем причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В ряде областей Украины 28 июня раздается воздушная тревога. Из-за угрозы ударных БПЛА.

Об этом сообщили в ВС Украины.

«БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Яготин)», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Понтавской, а также в АР Крым.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Напомним, общие боевые потери российских оккупантов на утро 28 июня составили 101 7720 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 захватчиков.

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