Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

В ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога вечером 19 февраля / Фото: ТСН.ua

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Вечером, 19 февраля, в Киевской области и в ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских ударных беспилотников.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:13 / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:13

По информации мониторинговых чатов, движение вражеских "Шахедов" по состоянию на 21:07 выглядит так:

  • Черниговщина→Киевщина.
  • Черкасская область→Черкассы/Киевщина.
  • Полтавщина→Черкащина.
  • Сумщина→Черниговщина.
  • Сумщина→Полтавщина.
  • Харьковщина→Полтавщина.
  • Кировоградщина→Черкащина.
  • Днепропетровщина→Кировоградщина.
  • Черное море→Одесса/Южное.

Напомним, днем 19 февраля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация