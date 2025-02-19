В ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Вечером, 19 февраля, в Киевской области и в ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских ударных беспилотников.
По информации мониторинговых чатов, движение вражеских "Шахедов" по состоянию на 21:07 выглядит так:
- Черниговщина→Киевщина.
- Черкасская область→Черкассы/Киевщина.
- Полтавщина→Черкащина.
- Сумщина→Черниговщина.
- Сумщина→Полтавщина.
- Харьковщина→Полтавщина.
- Кировоградщина→Черкащина.
- Днепропетровщина→Кировоградщина.
- Черное море→Одесса/Южное.
Напомним, днем 19 февраля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
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