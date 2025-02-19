В ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Вечером, 19 февраля, в Киевской области и в ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских ударных беспилотников.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:13

По информации мониторинговых чатов, движение вражеских "Шахедов" по состоянию на 21:07 выглядит так:

Черниговщина→Киевщина.

Черкасская область→Черкассы/Киевщина.

Полтавщина→Черкащина.

Сумщина→Черниговщина.

Сумщина→Полтавщина.

Харьковщина→Полтавщина.

Кировоградщина→Черкащина.

Днепропетровщина→Кировоградщина.

Черное море→Одесса/Южное.

Напомним, днем 19 февраля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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