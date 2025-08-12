- Дата публикации
В ряде областей снова воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером, 12 августа августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в северных и центральных регионах.
«Угроза применения баллистического вооружения, где объявлена воздушная тревога», — сообщили Воздушные силы.
UPD. По состоянию на 21.12 в Киеве прозвучали отбои.