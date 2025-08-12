ТСН в социальных сетях

Украина
511
1 мин

В ряде областей снова воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 12 августа

Воздушная тревога 12 августа / © ТСН

В Киеве вечером, 12 августа августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в северных и центральных регионах.

«Угроза применения баллистического вооружения, где объявлена воздушная тревога», — сообщили Воздушные силы.

UPD. По состоянию на 21.12 в Киеве прозвучали отбои.

