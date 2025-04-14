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- Украина
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В ряде областей тревога из-за угрозы баллистики: взрывы прогремели в Запорожской области
Людей призывают находиться в безопасных местах.
В ночь на 14 апреля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
«Угроза применения баллистического вооружения из Курска», — говорится в сообщении.
После объявления воздушной тревоги глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о серии взрывов в области.
«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — заявил Федоров.
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