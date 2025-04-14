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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В ряде областей тревога из-за угрозы баллистики: взрывы прогремели в Запорожской области

Людей призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © alerts.in.ua

В ночь на 14 апреля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Угроза применения баллистического вооружения из Курска», — говорится в сообщении.

После объявления воздушной тревоги глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о серии взрывов в области.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — заявил Федоров.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная.

Мы ранее информировали, что США выразили соболезнования жертвам «ужасного российского ракетного обстрела города Сумы в Украине», который РФ нанесла в Вербное воскресенье.

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