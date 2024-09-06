В ряде областей Украины частично отменили отключение света: какие теперь графики

Украинцы будут с электроэнергией до 16:00.

Сегодня, 6 сентября, графики отключения света частично отменили в ряде регионов Украины. Электроэнергию не будут выключать до 16:00.

Соответствующее распоряжение предоставило "Укрэнерго", сообщает ДТЭК.

В частности, в Николаевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Одесской, Кировоградской, Сумской, Запорожской, Полтавской и Винницкой области изменили время отключения света.

Напомним, в Украине после массированных обстрелов 26 августа ежедневно действуют графики отключений света.

Ранее эксперт сообщил, что в Украине ситуация в энергосистеме должна улучшиться уже в выходные — 7-8 сентября.

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