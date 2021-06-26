В ряде областей Украины объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности: что и где запрещено

В ряде областей Украины объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности: что и где запрещено

Сразу в нескольких областях, действует запрет, в частности, на въезд в лес и разведение костра в нем.

В Украине пока одни регионы заливают дожди, другие страдают от невыносимой жары, из-за которой продолжается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим, спасатели обнародовали перечень ограничений и советов для украинцев на период опасного периода во избежание трагедий.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности 26 июня будет преобладать в северных, восточных, большинстве западных, в Винницкой и Полтавской областях. В это время сухая растительность вспыхивает от малейшей искры, а пожар за считанные минуты способен распространиться на большие территории.

Во время пожароопасного периода категорически запрещено выжигать мусора и растительные остатки; нельзя разводить открытый огонь возле леса, в полях, в случае сильного ветра, возле домов или хозяйственных построек; место для костра надо очистить от сухой травы, листьев, веток.

Оставляя место отдыха, обязательно надо полностью погасить костер. Для этого следует использовать воду или песок.

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Также запрещено заезжать автомобилем в лес и оставлять там пропитан бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь. Нельзя оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Спасатели призывают граждан быть сознательными, и строго соблюдать правила безопасной жизнедеятельности в этот период. Ведь пожар в экосистемах может вызвать неконтролируемое распространение огня на дома, разрушение плодородного слоя почвы и гибель животных.

Как сообщалось, регионы в Украине страдают от жары. Высокая температура воздуха может навредить организму, а чтобы этого избежать следует соблюдать ряд рекомендаций.

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