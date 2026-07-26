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- Украина
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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики
Воздушные силы предупредили об опасности применения баллистического вооружения с северного направления.
В ночь на 26 июля в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистическими ракетами.
По информации мониторинговых каналов, существует угроза запуска баллистики из района российского Брянска. Воздушные силы ВСУ призвали жителей регионов, где объявлена тревога, немедленно пройти к укрытиям.
По состоянию на 00.22 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Есть угроза повторных пусков. Не оставляйте безопасные места до официального сигнала отбоя воздушной тревоги.
Тем временем в Киеве раздалась серия взрывов: чем ударили по столице