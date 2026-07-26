ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
247
Время на прочтение
1 мин

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Воздушные силы предупредили об опасности применения баллистического вооружения с северного направления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Сирена

Сирена / © ТСН.ua

В ночь на 26 июля в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистическими ракетами.

По информации мониторинговых каналов, существует угроза запуска баллистики из района российского Брянска. Воздушные силы ВСУ призвали жителей регионов, где объявлена тревога, немедленно пройти к укрытиям.

По состоянию на 00.22 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Есть угроза повторных пусков. Не оставляйте безопасные места до официального сигнала отбоя воздушной тревоги.

Тем временем в Киеве раздалась серия взрывов: чем ударили по столице

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
247
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie