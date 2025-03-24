В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: где опасность

Часть Украины вечером 24 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики и обстрела вражескими беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую область", – говорится в сообщении.

Над Харьковом находится вражеский БпЛА.

По состоянию на 21:00 на карте воздушной тревоги "покраснел" Киев и ряд областей:

Киевская

Черкасская

Кировоградская

Черниговская

Полтавская

Днепропетровская

Запорожская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Луганская

Николаевская

Одесская

Херсонская

Также тревога раздается в Автономной Республике Крым.

Напомним, в Киеве в ночь на 24 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников.

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