В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: где опасность

Украинцев просят находиться в укрытиях.
Часть Украины вечером 24 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики и обстрела вражескими беспилотниками.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую область", – говорится в сообщении.
Над Харьковом находится вражеский БпЛА.
По состоянию на 21:00 на карте воздушной тревоги "покраснел" Киев и ряд областей:
- Киевская
- Черкасская
- Кировоградская
- Черниговская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Запорожская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Луганская
- Николаевская
- Одесская
- Херсонская
Также тревога раздается в Автономной Республике Крым.
Напомним, в Киеве в ночь на 24 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников.
Читайте также:
- Киевлянка, чей дом повредил дрон, поделилась советами, как поступать во время атаки.
- В Киеве упал сбитый вражеский БпЛА: в КМВА рассказали детали
- Ракетный удар по Сумам: куда "прилетело" и каковы последствия обстрела