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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: где опасность

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: где опасность

Повітряна тривога в Україні 24 березня / Джерело: Мапа тривог України

Украинцев просят находиться в укрытиях.

Часть Украины вечером 24 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики и обстрела вражескими беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую область", – говорится в сообщении.

Над Харьковом находится вражеский БпЛА.

По состоянию на 21:00 на карте воздушной тревоги "покраснел" Киев и ряд областей:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Черниговская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Луганская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Херсонская

Также тревога раздается в Автономной Республике Крым.

Напомним, в Киеве в ночь на 24 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников.

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