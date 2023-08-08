В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Сигналы о воздушной тревоге прозвучали около половины первого ночи в восточных и части южных и северных регионов.

В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения российскими захватчиками.

Об этом сообщает Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что сигналы о воздушной тревоге раздались около половины первого ночи в восточных и части южных и северных регионов.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога", — говорится в сообщении.

Позже воздушная тревога расширилась на некоторые области в центральной части страны.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате террористического ракетного обстрела Покровска, что в Донецкой области, возросло до семи человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МВД сообщало о 5 погибших и 31 травмированном в Покровске в результате рекетной атаки РФ.

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