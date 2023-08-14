В ряде областей Украины объявлена чрезвычайная опасность: что произошло

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль.

В некоторых областях было объявлено предупреждение о пожарной опасности на 14-17 августа.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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"14-17 августа в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской области и Крыму, 16-17 августа и в Тернопольской и Ровенской, 17 августа и в Хмельницкой и Волынской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Читайте прогноз погоды на 15 августа по этой ссылке.

Где объявлен чрезвычайный уровень опасности / Фото: Укргидрометцентр

Где объявлен чрезвычайный уровень опасности / Фото: Укргидрометцентр

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