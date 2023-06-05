В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Сегодня, 5 июня, в некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Людей призывали пройти в укрытие ради собственной безопасности.

Напомним, вечером в воскресенье, 4 июня, в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. В Харьковской области жители сообщали о взрывах.

В субботу, 3 июня, во время воздушной тревоги в Подгородненской промаде в пригороде Днепра раздался взрыв. Ракетным обстрелом был поврежден двухэтажный жилой дом. Погибла 2-летняя девочка Лиза.

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