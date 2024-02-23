В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: Херсон уже разрывают взрывы

Сегодня, 23 февраля, в ряде регионов Украины раздается воздушная тревога.

"Воздушная тревога в областях связана с угрозой применения авиационных средств поражения! Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – отметили в Воздушных силах.

Между тем, местные Телеграмм-каналы сообщают, что в Херсоне есть "прилеты". Область охвачена воздушной тревогой.

Напомним, оккупанты устроили ночную атаку. Больше об этом читайте в новости.

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