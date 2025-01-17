В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: какая причина

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Вечером 17 января пол Украины охватила воздушная тревога. Угроза налета русских беспилотников.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
"Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА", – говорится в сообщении.
Также угроза ударных БПЛА сохраняется в Запорожской и Одесской областях.
Обновление информации по состоянию на 23:49 о движении вражеских ударных БПЛА:
- БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс – северный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс – западный;
- БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской, курс — западный/северо-западный;
- БпЛА в центре и на юго-западе Днепропетровщины, курс – северный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Николаевщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Одесщины, курс – западный;
- БпЛА в Черниговской области, курс — юго-западный/западный/юго-восточный;
- БПЛА на севере Киевщины, курс – южный.
Напомним, россияне, 17 января, ракетами атаковали Кривой Рог. На месте удара погибли четыре человека.
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