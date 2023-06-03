В ряде областей Украины запретили посещать леса: где и какая причина

Запрет на посещение леса связан с пожарной опасностью.
В Украине с сегодняшнего дня, 3 июня, действует запрет на посещение лесов – такое решение связано с пожарной опасностью.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отмечают, что с 1 по 3 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности был введен в:
- западных областях (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской);
- северных областях;
- Винницкой области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Херсонской области.
"В таких условиях запрещено посещать леса! Соблюдайте правила безопасности и не провоцируйте пожары на открытых территориях", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде областей Украины.
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