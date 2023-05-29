В ряде областей вечером 29 мая снова воздушная тревога: карта

В Украине вечером 29 мая в ряде областей снова объявили воздушную тревогу.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Существует угроза ракетных баллистических ударов со стороны Брянской области, пишут в мониторинговых пабликах.

После столицы, Киевщины и Черниговщины сирены прозвучали на Житомирщине.

Также в мониторинговых пабликах сначала предупреждали и об опасности для Хмельницкой области. Однако, как оказалось, в направлении этой области летела фальш-цель, которая исчезла. Потому в Хмельницкой области пока тихо.

Напомним, что последние сутки были максимально беспокойны для киевлян и жителей области. Ночью 29 мая в очередной раз произвела массированный обстрел Киева. Было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.

Однако уже около 11:00 29 мая оккупанты совершили новую атаку по столице. В результате падения обломков ракет в Подольском районе Киева был ранен человек.

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