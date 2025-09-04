- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 292
- Время на прочтение
- 1 мин
В ряде областей воздушная тревога: есть угроза БПЛА для Киева
Из-за угрозы атаки беспилотниками следует находиться в укрытиях.
В ряде областей Украины воздушная тревога. Есть угроза применения ударных БПЛА для Киева.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Информацию подтвердили в воздушных силах.
«Киев – угроза применения врагом ударных БпЛА», – об этом сообщает ПС ВСУ.
По состоянию на 10:13 «покраснели» следующие области:
Киевская (Вышгородский район)
Черниговская
Сумская (Шосткинская, Конотопская, Сумская)
Новость дополняется