В ряде областей воздушная тревога: есть угроза БПЛА для Киева

Правильное время выкапывания — это гарантия того, что морковь останется вкусной, сочной и без гнили всю зиму. Если следовать полезным советам и ориентироваться на благоприятные дни осени 2025 года, вы получите урожай, который не потеряет своих качеств до самой весны.