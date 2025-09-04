ТСН в социальных сетях

Украина
292
1 мин

В ряде областей воздушная тревога: есть угроза БПЛА для Киева

Из-за угрозы атаки беспилотниками следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ряде областей Украины воздушная тревога. Есть угроза применения ударных БПЛА для Киева.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Информацию подтвердили в воздушных силах.

«Киев – угроза применения врагом ударных БпЛА», – об этом сообщает ПС ВСУ.

По состоянию на 10:13 «покраснели» следующие области:

  • Киевская (Вышгородский район)

  • Черниговская

  • Сумская (Шосткинская, Конотопская, Сумская)

Новость дополняется
