В ряде областей воздушная тревога из-за атаки ударными БпЛА

Оккупанты проводят очередную атаку дронами-камикадзе.
Российские захватчики проводят очередную атаку территории Украины, из-за чего в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют воздушные силы.
Сообщается, что "Шахеды" на границе Харьковской и Полтавской областей двигаются на запад.
Также ударные БПЛА находятся в Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой областях и на юге страны.
Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области отработали украинские силы противовоздушной обороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия начала экспериментировать с установкой на БпЛА типа Shahed-136 4G-модемов.
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