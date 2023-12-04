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В ряде областей воздушная тревога из-за атаки ударными БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В ряде областей воздушная тревога из-за атаки ударными БпЛА

Беспилотник Shahed / Фото: reuters.com

Оккупанты проводят очередную атаку дронами-камикадзе.

Российские захватчики проводят очередную атаку территории Украины, из-за чего в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют воздушные силы.

Сообщается, что "Шахеды" на границе Харьковской и Полтавской областей двигаются на запад.

Также ударные БПЛА находятся в Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой областях и на юге страны.

Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области отработали украинские силы противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия начала экспериментировать с установкой на БпЛА типа Shahed-136 4G-модемов.

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Дата публикации
Просмотры
1286
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