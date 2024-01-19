В ряде областей воздушная тревога из-за ракетной опасности

Также читайте В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики для ряда областей

В ночь на 19 января Воздушные силы объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ракетного вооружения для ряда областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

"Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области – ракетная опасность!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили по жилому дому в Купянске.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики беспощадно обстреливают Херсон, за сутки двое погибших и семеро раненых.

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