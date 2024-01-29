В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Тревожность объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В ночь на 29 января на востоке страны была объявлена воздушная тревога из-за применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы в Telegram.

"Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области — угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время российской атаки дронов было зафиксировано попадание в промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что вечером 28 января в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики объявляли воздушную тревогу.

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