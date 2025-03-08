В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Военные призывают не игнорировать опасность.
В ряде областей в ночь на 8 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что сейчас идет очередная атака российских ударных беспилотников типа Shahed.
Ранее сообщалось, что в Сумской области враг уничтожил энергетические и газовые объекты.
Мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.
Читайте также:
- РФ массированно ударила ракетами и "Шахедами": все, что известно о взрывах, "прилетах" и последствиях
- Показали последствия вражеской атаки на Одесщину: есть раненые
- РФ атаковала Украину разными типами ракет: сколько целей сбила ПВО и куда целился враг
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.