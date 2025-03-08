В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В ряде областей в ночь на 8 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что сейчас идет очередная атака российских ударных беспилотников типа Shahed.

Ранее сообщалось, что в Сумской области враг уничтожил энергетические и газовые объекты.

Мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.

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