В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В ночь на 5 декабря в ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками ударных беспилотников.
Об этом информируют воздушные силы.
Военные сообщили, что несколько групп вражеских БПЛА, зашедших в воздушное пространство Украины поздно вечером, направляются на запад.
"1 группа ударных БпЛА на северной части Винницкой области – курсом на запад. 2 группа ударных БпЛА вошла в Винницкую область из западной части Черкасской области, курс – на запад", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовят очередной массированный обстрел Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат озвучил запасы ракет и дронов в России.
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