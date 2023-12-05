В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В ночь на 5 декабря в ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками ударных беспилотников.

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Об этом информируют воздушные силы.

Военные сообщили, что несколько групп вражеских БПЛА, зашедших в воздушное пространство Украины поздно вечером, направляются на запад.

"1 группа ударных БпЛА на северной части Винницкой области – курсом на запад. 2 группа ударных БпЛА вошла в Винницкую область из западной части Черкасской области, курс – на запад", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовят очередной массированный обстрел Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат озвучил запасы ракет и дронов в России.

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