- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 497
- Время на прочтение
- 1 мин
В ряде областей воздушная тревога: какая угроза
Из-за риска применения ракет со стороны РФ следует находиться в укрытиях.
В ряде областей Украины днем 13 апреля объявлена воздушная тревога. Есть ракетная опасность.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Информацию подтвердили в воздушных силах Украины.
«Внимание! Ракетная опасность», — отметили защитники неба.
Как известно, в воздухе находится около 4-х борта Ту-22М3. Предварительно осуществлены пуски КР Х-22/32.
Стнаом на 14:09 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Хкрсонская
Николаевская
Одесская
Кировоградская область
Днепропетровская
Полтавская
Черкасская
Винницкая
Житомирская
Как мы писали, в ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками , взрывы прогремели в нескольких регионах. Под ударом оказались Шостка, Сумы, Черниговский район, Днепропетровск и Кропивницкий. В Черниговской области из-за атаки повреждена энергетическая инфраструктура — без света остались более 12 тысяч потребителей.