В ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

В ряде областей Украины днем 13 апреля объявлена воздушная тревога. Есть ракетная опасность.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Информацию подтвердили в воздушных силах Украины.

«Внимание! Ракетная опасность», — отметили защитники неба.

Как известно, в воздухе находится около 4-х борта Ту-22М3. Предварительно осуществлены пуски КР Х-22/32.

Стнаом на 14:09 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Хкрсонская

Николаевская

Одесская

Кировоградская область

Днепропетровская

Полтавская

Черкасская

Винницкая

Житомирская

Как мы писали, в ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками , взрывы прогремели в нескольких регионах. Под ударом оказались Шостка, Сумы, Черниговский район, Днепропетровск и Кропивницкий. В Черниговской области из-за атаки повреждена энергетическая инфраструктура — без света остались более 12 тысяч потребителей.