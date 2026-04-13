ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
497
Время на прочтение
1 мин

В ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Из-за риска применения ракет со стороны РФ следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога / © ТСН

В ряде областей Украины днем 13 апреля объявлена воздушная тревога. Есть ракетная опасность.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Информацию подтвердили в воздушных силах Украины.

«Внимание! Ракетная опасность», — отметили защитники неба.

Как известно, в воздухе находится около 4-х борта Ту-22М3. Предварительно осуществлены пуски КР Х-22/32.

Стнаом на 14:09 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Хкрсонская

  • Николаевская

  • Одесская

  • Кировоградская область

  • Днепропетровская

  • Полтавская

  • Черкасская

  • Винницкая

  • Житомирская

Как мы писали, в ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками , взрывы прогремели в нескольких регионах. Под ударом оказались Шостка, Сумы, Черниговский район, Днепропетровск и Кропивницкий. В Черниговской области из-за атаки повреждена энергетическая инфраструктура — без света остались более 12 тысяч потребителей.

Дата публикации
Количество просмотров
497
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie