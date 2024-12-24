В ряде областей воздушная тревога: вражеские БпЛА атакуют

Жителей регионов, где есть опасность, призывают находиться в укрытиях.
В ряде областей Украины утром 24 декабря идет воздушная тревога. Враг атакует БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 08:57 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черкасская
- Полтавская
- Житомирская
- Черниговская
Воздушные Силы информируют о движении дронов:
- Вражеские ударные БПЛА наблюдаются на границе Черкасской и Полтавской областей, курс – северный;
- Вражеский ударный БпЛА на юге Черниговщины, курс – северо-западный.
"Внимание! г. Нежин (Черниговщина)! Вражеский ударный БпЛА над вашим городом. Находитесь в укрытиях!", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, враг запустил ударные беспилотники в ночь на 24 декабря. В некоторых областях тревога длится уже пять часов.
Напомним, в ряде областей 23 декабря была объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе применения БПЛА и ракет в некоторых областях.
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