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В ряде областей воздушная тревога: вражеские БпЛА атакуют

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В ряде областей воздушная тревога: вражеские БпЛА атакуют

Воздушная тревога 24 декабря

Жителей регионов, где есть опасность, призывают находиться в укрытиях.

В ряде областей Украины утром 24 декабря идет воздушная тревога. Враг атакует БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 08:57 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Житомирская
  • Черниговская

Воздушные Силы информируют о движении дронов:

  • Вражеские ударные БПЛА наблюдаются на границе Черкасской и Полтавской областей, курс – северный;
  • Вражеский ударный БпЛА на юге Черниговщины, курс – северо-западный.

"Внимание! г. Нежин (Черниговщина)! Вражеский ударный БпЛА над вашим городом. Находитесь в укрытиях!", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, враг запустил ударные беспилотники в ночь на 24 декабря. В некоторых областях тревога длится уже пять часов.

Напомним, в ряде областей 23 декабря была объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе применения БПЛА и ракет в некоторых областях.

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