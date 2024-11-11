В ряде областей ввели графики отключения света: где не будет электричества 11 ноября

Пока графики превентивны.
В понедельник, 11 ноября, в ряде областей Украины были введены графики отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике.
Об этом сообщили в облэнерго и компании Yasno.
Сейчас (по состоянию на 07:13) известно об отключениях в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве и Харьковской области.
"В связи с угрозой ракетных обстрелов сейчас "Укрэнерго" применяет экстренные отключения света", — говорится в сообщении Yasno.
В свою очередь, об отключении света заявили и в КМВА. Местные власти называют это "превентивным мероприятием".
"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Сохраняйте спокойствие", — подчеркнул начальник КМВ Сергей Попко.
Впоследствии в ДТЭК уточнили, что по указанию "Укрэнерго" применяются превентивные экстренные отключения света еще и на Одесщине, Днепропетровщине и Донбассе.
Напомним, правительство изменило список объектов, где не будут отключать свет. В частности, графики не будут применяться к объектам Сил безопасности и обороны, мобильным операторам и не только.
Читайте также:
- Украину ожидает тяжелая зима: света может не быть от 8 до 20 часов – Politico
- "Укрэнерго" предупреждает о возможных ограничениях электроснабжения: когда это может быть
- МВФ прогнозирует зимой дефицит электроэнергии в Украине: кого это будет касаться