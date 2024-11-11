В ряде областей ввели графики отключения света: где не будет электричества 11 ноября

В понедельник, 11 ноября, в ряде областей Украины были введены графики отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике.

Об этом сообщили в облэнерго и компании Yasno.

Сейчас (по состоянию на 07:13) известно об отключениях в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве и Харьковской области.

"В связи с угрозой ракетных обстрелов сейчас "Укрэнерго" применяет экстренные отключения света", — говорится в сообщении Yasno.

В свою очередь, об отключении света заявили и в КМВА. Местные власти называют это "превентивным мероприятием".

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Сохраняйте спокойствие", — подчеркнул начальник КМВ Сергей Попко.

Впоследствии в ДТЭК уточнили, что по указанию "Укрэнерго" применяются превентивные экстренные отключения света еще и на Одесщине, Днепропетровщине и Донбассе.

Напомним, правительство изменило список объектов, где не будут отключать свет. В частности, графики не будут применяться к объектам Сил безопасности и обороны, мобильным операторам и не только.

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