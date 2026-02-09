В ряде регионов — аварийные отключения: что известно о состоянии энергосистемы Украины

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

За прошедшие сутки враг нанес удары по энергосистеме Украины, в результате чего остались обесточенными части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Вынужденно применены аварийные отключения .

Об этом отчитывается «Укрэнерго».

Там, где безопасность позволяет, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

"Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить работу поврежденного оборудования", - сообщают в компании.

В каком состоянии энергосистема Украины

По данным компании, круглосуточно идет ремонт оборудования после двух массированных атак на энергосистему. Специалистам удалось вернуть графики почасовых отключений в ряде областей. В то же время, ситуация остается непростой.

«Из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций часть атомных энергоблоков пока работает не на полную мощность», — объясняют энергетики.

Во всех регионах Украины используются графики ограничения мощности для промышленных компаний, а также почасовые отключения для населения. В отдельных областях введены аварийные отключения, которые будут отменены сразу после стабилизации энергосистемы.

Украинцев призывают к бережливому потреблению – стоит ограничить использование мощных электроприборов. Процессы, требующие много энергии, просят перенести на ночные часы после 23:00.

Как отмечают в «Укрэнерго», ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому информацию будут обновлять.

Ранее СМИ показали, как выглядят энергообъекты Украины после ударов РФ в рекордные морозы.

Энергетики ежедневно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Их цель — максимально быстро вернуть свет и тепло в дома людей.

«Без пауз и выходных. Они не ждут хорошей погоды. Они возвращают свет и тепло в наши дома», — говорится в сообщении.