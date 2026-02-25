- Дата публикации
В ряде регионов изменено движение поездов: детали от "УЗ"
Постоянные удары РФ повлекли за собой изменения в движении поездов в шести областях.
Из-за текущей обстановки безопасности в ряде регионов Украины изменены маршруты и графики движения поездов. В частности, это касается Херсонской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Херсонщина
Мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Решения по движению поездов принимаются с учетом ситуации безопасности в регионе.
Сумщина и Черниговщина
Региональные поезда временно курсируют в и из Конотопа. На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.
Харьковщина и Донетчина
Из Лозовой в направлении Краматорска пассажиров доставляют автобусными трансферами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно ожидает подвоза пассажиров из Краматорска. В то же время региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.
Запорожье
Из-за риска безопасности временно ограничено движение поездов до и со станции Днепр-Главный для следующих рейсов:
№86/85 Львов - Запорожье - Львов
№128/127 Львов — Запорожье — Львов
№6 Ясиня — Запорожье
№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино
В настоящее время сообщение между Днепром и Запорожьем преимущественно обеспечивается автобусами.
Железнодорожники призывают пассажиров внимательно следить за сообщениями в официальном приложении и объявлениями на вокзалах.
Как мы писали ранее, РФ атаковала железную дорогу в двух областях. Так, повреждена инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях.