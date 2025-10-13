ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
В ряде регионов объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и дронов

Группы БПЛА зафиксированы в Черниговской области.

Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

В ночь на 13 октября в ряде регионов Украины в ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению», — говорится в сообщении.

Кроме того, военные сообщили о группе ударных БПЛА в направлении Чернигова.

«Ударные БпЛА восточнее Чернигова, курсом на город», — заявили в Воздушных силах.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 13 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день дроны-перехватчики самый дешевый способ уничтожать российско-иранские ударные беспилотники типа «Шахед».

Дата публикации
