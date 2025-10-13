- Дата публикации
В ряде регионов объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и дронов
Группы БПЛА зафиксированы в Черниговской области.
В ночь на 13 октября в ряде регионов Украины в ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
«Угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению», — говорится в сообщении.
Кроме того, военные сообщили о группе ударных БПЛА в направлении Чернигова.
«Ударные БпЛА восточнее Чернигова, курсом на город», — заявили в Воздушных силах.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 13 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день дроны-перехватчики самый дешевый способ уничтожать российско-иранские ударные беспилотники типа «Шахед».