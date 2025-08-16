В ряде регионов объявлен І уровень опасности: в чем причина

Дождь / © Pixabay

В Украине на воскресенье, 17 августа, синоптики объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в соцсети Facebook.

По прогнозу, грозы ожидаются в северных, днем и в большинстве центральных областей, а также на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине. В отдельных районах возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с. Из-за этого указанные области переведены на І уровень опасности (желтый).

В воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями. Скорость ветра прогнозируется 5-10 м/с. Температура ночью составит +14°…+19°, днем в западных и северных областях +23°…+28°, на остальной территории +27°…+32°.

Непогода зацепит и столицу. На Киевщине ожидаются грозы, днем возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14°…+19°, днем +23°…+28°. В Киеве ночью +17°…+19°, днем +26°…+28°.

Синоптики советуют гражданам быть осторожными во время сильного ветра и гроз, а также следить за обновлениями прогноза.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале следующей недели в Украине ожидается изменение погодных условий из-за приближения холодного атмосферного фронта из Западной Европы. В некоторых областях возможны сильные порывы ветра и грозы.