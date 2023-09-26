В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и БпЛА

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах.

В южных и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за возможного применения врагом баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

"Угроза применения баллистики для восточных, юго-восточных областей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в южных и центральных областях страны.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 25 сентября российские захватчики совершили масштабную атаку на Одессу.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

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