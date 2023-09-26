Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
371
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и БпЛА

Воздушная тревога / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах.

В южных и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за возможного применения врагом баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

"Угроза применения баллистики для восточных, юго-восточных областей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в южных и центральных областях страны.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 25 сентября российские захватчики совершили масштабную атаку на Одессу.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
371
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация