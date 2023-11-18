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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Карта воздушных тревог / Фото: alerts.in.ua

В Офисе президента призвали не снимать ПВО.

В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за запуска российскими агрессорами ударных БПЛА.

Об этом информируют воздушные силы.

В частности, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях, а также в Киеве.

Воздушные силы сообщили об удачных БпЛА, как двигаются в направлении Староконстантинова, Киева, Чернигова и Николаева и Одесщины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не снимать работу украинских сил ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли очередной удар по Херсону.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска устроили массированный обстрел Белозерки в Херсонской области, уничтожив объект критической инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
1483
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