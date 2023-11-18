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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА

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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА

По Украине ширится воздушная тревога

По Украине ширится воздушная тревога.

В субботу, 18 ноября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях.

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Винницкой области.

Напомним, в Херсоне из-за обстрела российских захватчиков пострадал волонтер, находившийся в своем автомобиле.

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Комышеваской общине Запорожской области. В результате атаки погибли двое сотрудников ГСЧС, кроме того ранены.

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Дата публикации
Просмотры
1309
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