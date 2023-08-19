В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

Сообщается, что почти все группы ударных дронов двигаются на запад.

В некоторых регионах в ночь на 19 августа Украины объявили воздушную тревогу из — за возможного применения российскими агрессорами ударных БПЛА.

Об этом сообщает Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что ударные БПЛА начали залетать на территорию Украины из Курской области.

В Воздушных силах сообщили, что первые группы Шахидов двигаются с востока на запад по границам Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей.

Также сообщается о движении вражеских ударных БПЛА с северо-востока в направлении Черкасской области.

"Черкасская, Кировоградская, Киевская области — угроза применения ударных БПЛА!" – говорится в объявлении.

Приблизительно в 00:30 дежурная группа "Шахедов" из Курской области пересекла воздушное пространство Украины в районе Сумской области.

Мониторинговые каналы сообщают, что угроза применения БПЛА существует для Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областей. Тоже. Сообщается, что почти все группы ударных дронов двигаются на запад.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал атаку ударного дрона на Москву.

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что агрессорка Россия производит беспилотники Shahed для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана.

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