В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога: ВСУ предупреждают об угрозе беспилотников

Сегодня, 22 марта, по состоянию на 22.25 ряд областей Украины охватила воздушная тревога.

В частности, "покраснели" Полтавская, Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая области.

В Воздушных силах предупредили: Сумская, Харьковская области – угроза применения ударных БПЛА.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар по Украине — вечером дронами, а к утру — ракетами. Целили преимущественно по энергетической структуре и жилым домам.