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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога: ВСУ предупреждают об угрозе беспилотников

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога: ВСУ предупреждают об угрозе беспилотников

Россияне выпустили беспилотники / Фото: Фото из открытых источников

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Сегодня, 22 марта, по состоянию на 22.25 ряд областей Украины охватила воздушная тревога.

В частности, "покраснели" Полтавская, Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая области.

В Воздушных силах предупредили: Сумская, Харьковская области – угроза применения ударных БПЛА.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар по Украине — вечером дронами, а к утру — ракетами. Целили преимущественно по энергетической структуре и жилым домам.

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