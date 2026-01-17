- Дата публикации
-
- Украина
- 427
- 1 мин
В ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии: что известно
Предварительно обнародованные графики отключений электроэнергии больше не действуют.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» в Telegram.
В компании отметили, что ранее обнародованные графики обесточиваний в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
В «Укрэнерго» объяснили, что энергетики работают над скорейшей стабилизацией работы энергосистемы и восстановлением надежного электроснабжения. Аварийные отключения будут отменены сразу после нормализации ситуации.
Оператор системы передачи отмечает, что состояние энергосистемы остается динамичным и может меняться. Потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах.
В то же время в «Укрэнерго» обратились к гражданам с просьбой экономно потреблять электроэнергию. В компании подчеркнули, что уменьшение нагрузки на сеть поможет быстрее стабилизировать работу энергосистемы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на субботу, 17 января, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.