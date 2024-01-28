В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Воздушные силы в ночь на 28 января сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в восточных регионах Украины.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!" – говорится в сообщении.

Ракетная опасность объявлена в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером в субботу, 27 января, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту на территории Кременчугского района Полтавщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры ударили по Донбасу, повреждены десятки домов, есть погибшие.

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