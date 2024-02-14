В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В ночь на 14 февраля в юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.

Позже в воздушных силах было подано, что ракетная опасность для Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Никополе во время российского артобстрела погиб мужчина.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне обстреляли предприятие в Харьковской области, есть жертвы.

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