В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
В ночь на 14 февраля в юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.
Позже в воздушных силах было подано, что ракетная опасность для Херсонской и Николаевской областей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Никополе во время российского артобстрела погиб мужчина.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне обстреляли предприятие в Харьковской области, есть жертвы.
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