В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы БПЛА

В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что группа вражеских дронов двигается в направлении Чугуева Харьковской области с востока, а другие залетела в Харьковскую область из Белгородской области РФ.

"Шахеды" на Харьковщине двигаются по западному курсу! "Шахеды" на юге Николаевщины и Херсонщины направляются на северо-восток!" — говорится в сообщении.

Также военные призвали следить за дальнейшими обновлениями информации, поскольку курс беспилотников может изменяться.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Николаев, целью стали жилые дома и коммунальные предприятия.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в авто, что известно о пострадавших.

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