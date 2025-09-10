В ряде украинских городов ночью раздались взрывы: работает ПВО

Работа сил ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 10 сентября во Львове и Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«Во Львове слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердил городской голова Львова Андрей Садовый.

«В городе было слышно взрывы. О последствиях обстрелов не пишите в соцсетях», — сообщил Садовый.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице, он заявил о работе сил ПВО.

Кроме того, ранее сообщалось о работе сил ПВО в Ровно и Луцке.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября несколько ударных беспилотников пролетели воздушное пространство Волыни в направлении Польши.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.