Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
590
Время на прочтение
1 мин

В ряде украинских городов ночью раздались взрывы: работает ПВО

Взрывы слышали в Киеве, Львове, Ровно и Луцке.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 10 сентября во Львове и Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«Во Львове слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердил городской голова Львова Андрей Садовый.

«В городе было слышно взрывы. О последствиях обстрелов не пишите в соцсетях», — сообщил Садовый.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице, он заявил о работе сил ПВО.

Кроме того, ранее сообщалось о работе сил ПВО в Ровно и Луцке.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября несколько ударных беспилотников пролетели воздушное пространство Волыни в направлении Польши.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

590
