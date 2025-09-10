- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 590
- Время на прочтение
- 1 мин
В ряде украинских городов ночью раздались взрывы: работает ПВО
Взрывы слышали в Киеве, Львове, Ровно и Луцке.
В ночь на 10 сентября во Львове и Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«Во Львове слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Данную информацию подтвердил городской голова Львова Андрей Садовый.
«В городе было слышно взрывы. О последствиях обстрелов не пишите в соцсетях», — сообщил Садовый.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице, он заявил о работе сил ПВО.
Кроме того, ранее сообщалось о работе сил ПВО в Ровно и Луцке.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября несколько ударных беспилотников пролетели воздушное пространство Волыни в направлении Польши.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.