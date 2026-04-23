В ряде украинских городов раздались взрывы: что произошло
Сообщается о массированной атаке вражеских ударных беспилотников.
В ночь на 23 июня в Днепре, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении корреспондентов Общественного.
Сообщается, что в 00.10 были зафиксированы взрывы в Кривом Роге, а после 00.30 было громко в Запорожье и Днепре.
Воздушные силы сообщают о нескольких группах вражеских ударных беспилотников, которые атакуют южные и восточные регионы Украины.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Одессе прозвучала серия взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.