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В ряде украинских областей есть вражеские воздушные цели — мониторинговые чаты

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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В ряде украинских областей есть вражеские воздушные цели — мониторинговые чаты

Враг запускает, кроме иранских дронов, беспилотники-разведчики

Воздушная тревога раздается в половине украинских городов.

На сегодняшний день воздушные цели есть в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Не все обнаруженные БПЛА являются "Шахедами". Некоторые из них – разведывательные, призванные отвлечь внимание украинского ПВО.

Пока эта информация не подтверждена официальными властями.

Напомним, что ранее в Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

Также власти призывают не выдавать работу ПВО, не распространять соответствующие фото и видео в социальных сетях.

Добавим, что опасность сохраняется, поэтому власти Киевской области призвали не оставлять укрытий из-за взрывов до окончания воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
916
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