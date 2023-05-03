В ряде украинских областей есть вражеские воздушные цели — мониторинговые чаты

На сегодняшний день воздушные цели есть в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Не все обнаруженные БПЛА являются "Шахедами". Некоторые из них – разведывательные, призванные отвлечь внимание украинского ПВО.

Пока эта информация не подтверждена официальными властями.

Напомним, что ранее в Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

Также власти призывают не выдавать работу ПВО, не распространять соответствующие фото и видео в социальных сетях.

Добавим, что опасность сохраняется, поэтому власти Киевской области призвали не оставлять укрытий из-за взрывов до окончания воздушной тревоги.