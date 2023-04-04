В ряде украинских областей объявили воздушную тревогу: немедленно в укрытие

Через несколько минут в полночь 4 апреля в нескольких областях в Украине была объявлена воздушная тревога.

В частности, сирены прозвучали в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской областях.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения ракет с баллистической траекторией.

Также существует угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Например, ЗРК С-300 – до 100 км по наземным целям от точки запуска и ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.

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Дружковка, Константиновка оказались под обстрелом С-300.

Не пренебрегайте воздушной тревогой, находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен".

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