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В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: что произошло

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
50
Время на прочтение
1 мин
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В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: что произошло

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.

По состоянию на 4.00 2 мая 2023 года воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Луганской области и автономной республике Крым.

"Активность тактической авиации на Севере. Угроза пусков КАБ/КАР по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Находитесь в укрытиях", — сообщили мониторинговые каналы.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.

Не забывайте о правиле "двух стен". Берегите себя и ваших родных и близких.

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Дата публикации
Просмотры
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