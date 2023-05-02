В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: что произошло

По состоянию на 4.00 2 мая 2023 года воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Луганской области и автономной республике Крым.

"Активность тактической авиации на Севере. Угроза пусков КАБ/КАР по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Находитесь в укрытиях", — сообщили мониторинговые каналы.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.

Не забывайте о правиле "двух стен". Берегите себя и ваших родных и близких.