В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: карта

В Украине снова объявили воздушную тревогу.

Есть активность вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 над Крымом.

В южных областях объявили воздушную тревогу.

Если будет объявлена тревога в вашей области — немедленно перейдите в укрытие.

Уточнение: по состоянию на 00:54 17 мая 2023 один борт ТУ-22М3 находится над Черным Морем. Вероятный запуск ракеты Х-22. Среагируйте на тревогу, пожалуйста.

Добавим, что ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал одну из «военных целей россиян». Ею оказался самый обычный магазин. Именно туда прилетела вражеская ракета.

Напомним, что ранее в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога : в Сети предупреждают о запуске "Калибров".

Также в Николаеве во время воздушной тревоги слышны взрывы.