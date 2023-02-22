Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: названа причина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1716
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: названа причина

Фото: Pexels

В ночь на 22 февраля 2023 года в Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

В частности, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым.

Речь идет об угрозе применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.

В частности, ЗРК С-300 – (до 70-100 км по наземным целям от точки запуска). ОТРК "Искандер" (до 500 км от точки запуска).

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях и не забывайте правило "двух стен".

Прислушайтесь к официальным сообщениям властей.

Читайте также:

Возможно ли вернуть деньги за проезд, если началась воздушная тревога и транспорт остановился

Возможно ли вернуть деньги за проезд, если началась воздушная тревога и транспорт остановился

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1716
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация