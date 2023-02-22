В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: названа причина

В ночь на 22 февраля 2023 года в Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях.
В частности, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым.
Речь идет об угрозе применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.
В частности, ЗРК С-300 – (до 70-100 км по наземным целям от точки запуска). ОТРК "Искандер" (до 500 км от точки запуска).
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях и не забывайте правило "двух стен".
Прислушайтесь к официальным сообщениям властей.
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