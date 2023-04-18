В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: названная причина

По состоянию на 00:20, 18 апреля объявлена воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и автономной республике Крым.

Мониторинговые каналы сообщают об активности тактической авиации РФ у северо-восточной границы. Также есть сообщения о движении беспилотников. Пока эта информация не подтверждена официально.

По предварительной информации, речь идет о предварительно БПЛА типа Shahed-131/136. Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

"Это также могут быть дроны разведчики. Акустически распознан характерный звук мотора. Ждем отбоя", - сообщают в мониторинговых каналах.