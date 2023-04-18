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В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: названная причина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
640
Время на прочтение
1 мин
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В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: названная причина

Идет очередная тревожная ночь в Украине.

По состоянию на 00:20, 18 апреля объявлена воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и автономной республике Крым.

Мониторинговые каналы сообщают об активности тактической авиации РФ у северо-восточной границы. Также есть сообщения о движении беспилотников. Пока эта информация не подтверждена официально.

По предварительной информации, речь идет о предварительно БПЛА типа Shahed-131/136. Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

"Это также могут быть дроны разведчики. Акустически распознан характерный звук мотора. Ждем отбоя", - сообщают в мониторинговых каналах.

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Дата публикации
Просмотры
640
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