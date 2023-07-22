В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: названная причина

Воздушная тревога распространяется по Украине.
По состоянию на 01:52 22 июля 2023 воздушная тревога объявлена в нескольких украинских областях, в частности, в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Сумской областях и в автономной республике Крым.
Большинству "красных" областей угрожают вражеские ударные БПЛА, а в Харьковской и Сумской — баллистическое вооружение.
Не игнорируйте воздушную тревогу, находитесь в укрытиях. Берегите себя.
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Краматорске и Славянске. Информация требует уточнения.
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Константиновке Донецкой области.
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