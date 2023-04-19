В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

По состоянию на 02:25, 19 апреля в Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

Речь идет об Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской области и автономной республике Крым.

В частности, Одесщину атаковали беспилотниками. Есть еще враждебные цели в воздухе, поэтому оставайтесь в укрытиях, работа ПВО продолжается. По предварительной информации, сбиты уже 4 беспилотника. Пока официальной информации от власти о ситуации нет.

Также мониторинговые каналы сообщают о тактической авиации врага, которая активна над Азовским морем.

Напомним, что ранее взрывы не прекращались в Херсоне.

Ранее украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.